Terranuova Salta l’incontro con lo scrittore Lorenzo Marone

Questa mattina si è diffusa la notizia che l’incontro con Lorenzo Marone, programmato per il 14 febbraio a Terranuova, è stato annullato. L’autore aveva già confermato la partecipazione, ma all’ultimo momento ha deciso di rinviare per motivi familiari. La sala del Consiglio, che avrebbe ospitato l’evento, resterà vuota. I partecipanti erano già pronti, ma ora dovranno aspettare una nuova data. Nessuna comunicazione ufficiale su quando si terrà il prossimo appuntamento.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – L’incontro con lo scrittore Lorenzo Marone, previsto per questo sabato 14 febbraio in Sala del Consiglio a Terranuova Bracciolini, è stato rimandato a data da destinarsi per motivi familiari dell’autore. L’evento, inserito nella rassegna “Scrittori in Circolo”, sarà riprogrammato nei prossimi mesi e sarà cura dell'Amministrazione comunale terranuovese comunicare al più presto la nuova data. L’incontro, era dedicato al suo ultimo romanzo, intitolato “Ti telefono stasera” per la tappa terranuovese di “Scrittori in Circolo”, la rassegna di incontri con gli autori promossa dalla Rete Documentaria Aretina, insieme ai Comuni aderenti, in programma da gennaio a marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova. Salta l’incontro con lo scrittore Lorenzo Marone Approfondimenti su Terranuova Bracciolini Ai "Pomeriggi del bicchiere" lo scrittore Lorenzo Marone presenta il volume "Ti telefono stasera" Domenica 18 gennaio al teatro Novelli di Bertinoro si svolge il secondo appuntamento della rassegna “I pomeriggi del bicchiere”. Lorenzo Marone presenta 'Ti telefono stasera' alla Libreria Ghibellina La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. CONSIGLIO DI LETTURA: "IL BOSCO DI LÀ" DI LORENZO MARONE Matteuccia porta con sé un segreto e sul corpo ormai vecchio ha cucite le cattiverie della gente, come tante punture di spillo. Ha passato gli anni dell'amore a fare la guerra, insie - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.