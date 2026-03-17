Durante le riprese della nuova stagione di ‘Rocco Schiavone’ ad Aosta, l’attore Marco Giallini ha avuto un incidente sul set. Al momento si conoscono le sue condizioni e come sta, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull’accaduto. La produzione ha interrotto le riprese temporaneamente per gestire la situazione.

Brutto incidente per l’attore Marco Giallini ad Aosta, dove si trova per girare la nuova stagione di ‘Rocco Schiavone’, serie trasmessa su Rai2. L’attore, secondo quanto appreso da LaPresse, avrebbe riportato la frattura del femore. Giallini è stato trasportato all’ospedale ‘Parini’ di Aosta, dov’è stato sottoposto a controlli ed esami per valutare l’entità dell’infortunio. Le riprese di ‘Rocco Schiavone’ sono state sospese e Giallini tornerà sul set solo dopo aver recuperato, ma le tempistiche – al momento – sono incerte. Appena poche ore fa, Giallini è comparso in un video postato su Instagram da uno dei suoi colleghi sul set di Schiavone, Mirko Frezza, che interpreta Furio Lattanzi, uno dei due amici d’infanzia ‘poco raccomandabili’ del vicequestore romano trapiantato ad Aosta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marco Giallini, incidente sul set di ‘Rocco Schiavone’: ecco come sta

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Marco #Giallini si sarebbe fratturato una gamba ad #Aosta, dove erano in corso le riprese di #RoccoSchiavone. #tv #televisione x.com