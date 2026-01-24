Nella serata di venerdì 23 gennaio, a Niardo, in Valcamonica, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'auto schiantatasi a bordo strada. Purtroppo, il conducente, un giovane di 27 anni, ha perso la vita. L'evento ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale e le autorità, che stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’incidente.

Niardo (Brescia), 23 gennaio 2026 – Gravissimo incidente stradale dalle conseguenze mortali nella serata di venerdì 23 gennaio in territorio di Niardo, in Valcamonica. Un ventisettenne originario di Cedegolo ha perso la vita. Lo schianto si è registrato intorno alle 20.30 in paese, lungo via Brandebusio. Il giovane, a quanto ricostruito, era al volante di un'auto e per motivi in corso di accertamento ha perso il controllo e ha finito la propria corsa contro un manufatto in cemento a bordo strada. Per l'impatto la macchina, completamente polverizzata nella parte anteriore, ha perso carburante e si è innescato un principio di incendio, che però non ha coinvolto l'abitacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Niardo, auto si schianta a bordo strada: muore il conducente di 27 anni

Niardo, con l’auto contro una centralina del gas: gravissimo giovane del ‘98L’urto non ha provocato alcun incendio, ma le condizioni del giovane sono molto serie. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ... giornaledibrescia.it

Tragico incidente a Niardo, 27enne perde la vita a due passi da casaLa vittima viaggiava come passeggero sulla vettura che, attorno alle 20, è andata a sbattere contro lo spigolo di una casa in via Brendibusio. Feriti i tre amici che erano con lui ... giornaledibrescia.it

La ValCamonica Là Ghé. Ockeroid · BCC News. Niardo Venerdì 23/01 ore 20:45 Incidente stradale sulla strada principale di Niardo Sul posto diversi mezzi di soccorso Al momento la strada risulta chiusa @la_valcamonica_la_ghe • • • - facebook.com facebook