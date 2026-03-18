Incendio alla Biennale | fiamme sul tetto del Padiglione Serbia Cosa è successo

Poco prima delle 10, un incendio si è sviluppato sul tetto del Padiglione Serbia alla Biennale di Venezia, generando una colonna di fumo visibile da lontano. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o sui danni arrecati alla struttura.

Poco prima delle ore 10, un incendio è divampato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, da dove è fuoriuscita una grande colonna di fumo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. La sede dell'esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte.Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all'esterno, senza però coinvolgere nessuno e senza provocare danni agli arredi, all'esposizione o alle altre strutture circostanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Incendio alla Biennale: fiamme sul tetto del Padiglione Serbia. Cosa è successo Articoli correlati Venezia, incendio alla Biennale: fiamme al padiglione SerbiaVenezia, 18 marzo 2026 - Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Leggi anche: Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul posto Tutto quello che riguarda Padiglione Serbia Argomenti discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul postoIncendio alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro è visibile da stamattina. Poco prima delle 10 è ... msn.com Incendio alla Biennale, coinvolto il Padiglione SerbiaGrossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione ... ansa.it