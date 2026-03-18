Alle prime ore del mattino un incendio ha coinvolto il Politeama, lo storico cinema di Fano, situato nel centro della città. L’allarme è stato lanciato da un ambulante che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La struttura ha subito danni significativi a causa delle fiamme.

Fano, 18 marzo 2026 – Incendio alle prime luci del giorno nel pieno centro cittadino. Intorno alle 5 il cinema Politeama, in via Arco d’Augusto, è stato avvolto dal fumo: a dare l’allarme è stato un ambulante che stava allestendo il proprio banco e che ha notato la fuoriuscita e ha fatto scattare i soccorsi. Uffici, camerini e sipario danneggiati. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi trovandosi subito davanti a un ostacolo: per entrare nella struttura hanno dovuto forzare l’ingresso, rompendo i vetri di una porta. Un intervento rapido e deciso per raggiungere il rogo e impedire che le fiamme potessero estendersi. Uffici, camerini e sipario sarebbero stati pesantemente danneggiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio al Politeama: brucia lo storico cinema di Fano. L'allarme da un ambulante

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