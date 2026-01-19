Si riaccende lo schermo del Cinema d’Argento al Politeama il film Conclave

Dopo la pausa natalizia, torna al Politeama il Cinema d’Argento, dedicato alla terza età e promosso dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. L’appuntamento prevede la proiezione del film

Torna, dopo la pausa per le festività natalizie, l’appuntamento con il Cinema d’Argento, rassegna di film dedicata alla terza età promossa dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. L’appuntamento è, come sempre, per le ore 15 alla Multisala Politeama, mercoledì 21 gennaio. In.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Lo schermo dell’arte 2025, il cinema al centro del contemporaneo

Grandi classici e film nuovi sul grande schermo del cinema Odeon

Al Cinema Odeon di La Spezia, in via Firenze 37, prosegue la nostra selezione di grandi classici e film recenti. Dopo il successo della programmazione natalizia, il cinema offre un'ampia scelta di titoli per tutti i gusti, con l’obiettivo di offrire momenti di intrattenimento e condivisione. Un’occasione per apprezzare il meglio del cinema, in un ambiente accogliente e dedicato al pubblico locale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Luino ritrova il suo cinema: il Teatro Sociale riaccende il grande schermo - Dopo quasi cinque anni di stop tornano le proiezioni in città Gestione affidata alla Nuova Pro Loco, biglietti a 5 euro e spazio ai giovani ... laprovinciadivarese.it