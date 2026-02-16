Ucciso da un tumore Ugo Carlino storico ambulante del mercato

Ugo Carlino, noto venditore ambulante di Biella, è morto a causa di un tumore che si è sviluppato in pochi mesi. La sua scomparsa, avvenuta a 77 anni, ha colpito molti clienti e colleghi che ricordano il suo modo diretto e cordiale di fare affari. Per decenni, Ugo ha venduto frutta e verdura nel mercato, diventando un volto familiare per chi frequenta il centro storico. La sua bottega, situata vicino alla fontana, era un punto di riferimento per chi cercava prodotti freschi e genuini.

Biella Saluta Ugo Carlino, il Mercato Perduto tra i Sapori di una Vita. Biella piange la scomparsa di Ugo Carlino, storico ambulante del mercato locale, spento all’età di 77 anni dopo una rapida malattia. Per oltre sessant’anni, il suo banco di formaggi e salumi è stato un punto di riferimento nei mercati di Biella, Gaglianico e Sandigliano, testimoniando un’epoca e un modo di fare commercio ormai in via di estinzione. Un’Eredità di Famiglia: Quarto Generatione al Mercato. La notizia della morte di Ugo Carlino ha lasciato un vuoto nella comunità biellese. La sua attività, portata avanti con passione e dedizione, rappresentava un’istituzione per molti acquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Torna Valdarnissima in centro. La fiera del mercato ambulante Arresto durante il mercato. Ruba denaro a un banco e scappa. Bloccato da ambulante straniero Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto James Van Der Beek, il video: Cosa mi ha insegnato il cancro; Morto James Van Der Beek a 48 anni, l'attore di Dawson's Creek aveva un tumore al colon; Damiano Alberti, morto a 23 anni il creator e streamer che sui social raccontava il tumore alla gamba; Il cancro del colon che ha ucciso James Van Der Beek colpisce sempre di più i giovani: Ma non ci pensano. Ucciso da un tumore Ugo Carlino, storico ambulante del mercatoDa sessant’anni lavorava all’omonimo banco di formaggi e salumi Ucciso da un tumore Ugo Carlino, storico ambulante del mercato ... laprovinciadibiella.it Ho il cancro, ma se mi fermo è finita. Ucciso da un male a 38 anni, sui social una pagina per raccontare il calvarioViareggio (Lucca), 9 gennaio 2026 – Ho il cancro? Ok, facciamo il possibile per combatterlo: se mi fermo, è finita. Tre anni fa i medici gli avevano detto che gli restava poco da vivere, ma l’ultima ... lanazione.it I funerali saranno celebrati martedì 17 febbraio alle ore 15, insieme a quelli di Dom Ugo Tagni, Abate Preside emerito - facebook.com facebook