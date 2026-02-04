Assistenti di lingua italiana all’estero 2026 27 | al via le domande dal 5 febbraio limite dei 30 anni Elenco lauree triennali valide

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per chi vuole lavorare come assistente di lingua italiana all’estero nel 202627. Le candidature si raccolgono dal 5 febbraio e il limite di età è fissato a 30 anni. Per partecipare bisogna avere una laurea triennale valida, e il ministero ha già pubblicato la lista delle lauree ammesse. La procedura sembra semplice, ma bisogna affrettarsi, perché il tempo stringe.

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di assistente di lingua italiana presso istituzioni scolastiche estere per l'anno scolastico 20262027. Le domande possono essere presentate dal 5 febbraio al 5 marzo 2026. L'articolo Assistenti di lingua italiana all'estero 202627: al via le domande dal 5 febbraio, limite dei 30 anni. Elenco lauree triennali valide.

