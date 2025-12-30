La operano per enorme cisti da 10 kg e non si accorgono che dietro c’era un bimbo | Il regalo più bello

Da fanpage.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Suze Lopez, 41 anni della California, ha scoperto di essere incinta solo pochi giorni prima del parto, grazie a un test di gravidanza richiesto per rimuovere una cisti di 10 kg. La sua storia, intitolata

È la storia di Suze Lopez, una 41enne della California che ha scoperto di essere incinta per caso e solo pochi giorni prima del parto da un test di gravidanza richiesto per l'operazione di rimozone della grossa cisti. "Emozionante vedere questo bambino a termine seduto dietro una cisti ma non nell'utero" ha spiegato il medico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Diletta Leotta è incinta, aspetta il secondo figlio con Loris Karius: “Il regalo più bello per Natale”

Leggi anche: Il bimbo “più ordinato d’America” diventa virale: a sei anni si organizza la settimana da solo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.