La operano per enorme cisti da 10 kg e non si accorgono che dietro c’era un bimbo | Il regalo più bello

Suze Lopez, 41 anni dalla California, ha scoperto di essere incinta solo pochi giorni prima del parto, durante un test di gravidanza effettuato prima di un intervento per rimuovere una cisti di 10 kg. La sua storia racconta di un caso inaspettato che ha portato alla scoperta di un nuovo, sorprendente dono: la presenza di un bambino dietro a una condizione clinica complessa. Un episodio che evidenzia l'importanza di un'attenzione accurata e di un approccio umano alle situazioni impreviste

