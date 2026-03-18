Imprese Trabucchi Assonime | Principio di derivazione è fondamentale per disciplina reddito d' impresa

Un rappresentante di Assonime ha commentato le recenti novità sul reddito d'impresa, sottolineando che il principio di derivazione costituisce un pilastro fondamentale per la disciplina del settore. Tuttavia, ha evidenziato come alcune disposizioni introdotte dalla legge di bilancio sembrino mettere in discussione questo principio, generando attenzione tra le imprese e gli esperti del settore.

Roma, 18 mar. (AdnkronosLabitalia) - “Riguardo le ultime novità sul reddito d'impresa, l'aspetto centrale è il principio di derivazione, che viene messo un po' a repentaglio dalle disposizioni di quest'ultima legge di bilancio. In particolare, si sta lavorando per mettere a fuoco eventuali miglioramenti. Sono abbastanza fiducioso che si potranno sistemare alcune cose che, evidentemente, non vanno”. Sono le dichiarazioni di Alberto Trabucchi, Condirettore Generale e Direttore Fiscalità d'Impresa, Assonime, in occasione dell'Ey Tax Talk 2026, l'evento che fornisce una panoramica dei principali temi di attualità in materia di fiscalità d'impresa, con un approfondimento sulle novità introdotte dalla riforma fiscale e dalla Legge di Bilancio, nonché sui più recenti sviluppi in ambito di fiscalità internazionale, organizzato a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Trabucchi (Assonime): "Principio di derivazione è fondamentale per disciplina reddito d'impresa" Articoli correlati Imprese e finanza: Camilli (Confindustria) "Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese"“Il protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale" Lo sottolinea Angelo... Leggi anche: Rosenior avverte il Chelsea: la disciplina è fondamentale per il successo della squadra. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imprese Trabucchi Assonime Principio di... Imprese, Trabucchi (Assonime): Principio di derivazione è fondamentale per disciplina reddito d'impresaRoma, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Riguardo le ultime novità sul reddito d'impresa, l'aspetto centrale è il principio di derivazione, che viene ... iltempo.it Trabucchi (Assonime), ‘principio di derivazione fondamentale per disciplina reddito d’impresa’Il principio di derivazione è fondamentale per la disciplina del reddito di impresa, per vari motivi, anzitutto la comodità: il nostro Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi non ha tutti i pres ... notizie.it