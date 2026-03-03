Rosenior avverte il Chelsea | la disciplina è fondamentale per il successo della squadra

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha sottolineato l'importanza della disciplina tra i suoi giocatori, evidenziando che mantenere un comportamento corretto è essenziale per ottenere risultati positivi. Durante una conferenza stampa, Rosenior ha chiesto ai suoi calciatori di rispettare le regole e di concentrarsi sulle prestazioni in campo. La squadra si prepara in vista delle prossime partite, con l’attenzione rivolta alla disciplina come elemento chiave.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha lanciato un appello chiaro e diretto ai suoi giocatori. Dopo l’espulsione di Pedro Neto, che segna il nono cartellino rosso della stagione per la squadra, Rosenior ha sottolineato la necessità di migliorare la disciplina all’interno del gruppo. L’allenatore ha già avvertito i suoi atleti che chi non dimostrerà un miglior controllo sarà messo da parte. Le espulsioni frequenti non solo danneggiano la prestazione della squadra, ma influenzano anche il morale e la coesione del gruppo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

