Lanzafame si racconta | Ho pagato per quello che ho fatto Juventus? Senza quella vicenda che mi ha coinvolto…

Lanzafame ha condiviso la propria esperienza in un’intervista, riflettendo sulla vicenda scommesse che lo ha coinvolto e sul suo passato alla Juventus. L’ex attaccante ha sottolineato di aver pagato per le proprie azioni, offrendo una visione sincera e personale di un periodo difficile della sua carriera. Le sue parole approfondiscono momenti chiave del suo percorso e le conseguenze di quella vicenda.

Lanzafame tra retroscena e rimpianti: “Scappai dal ritiro dell’U21 con Balotelli e Giovinco. La combine? Non riuscii a dire di no” - Un passato da promessa mancata alla Juventus, la caduta e la squalifica per combine, la rinascita in Ungheria e una nuova vita da allenatore: Lanzafame si racconta. msn.com

