Lanzafame si racconta | Ho pagato per quello che ho fatto Juventus? Senza quella vicenda che mi ha coinvolto…
Lanzafame ha condiviso la propria esperienza in un’intervista, riflettendo sulla vicenda scommesse che lo ha coinvolto e sul suo passato alla Juventus. L’ex attaccante ha sottolineato di aver pagato per le proprie azioni, offrendo una visione sincera e personale di un periodo difficile della sua carriera. Le sue parole approfondiscono momenti chiave del suo percorso e le conseguenze di quella vicenda.
Lanzafame si è raccontato in una recente intervista. L’ex attaccante ha parlato della vicenda scommesse che lo ha coinvolto e del suo passato alla Juve. Davide Lanzafame ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco di cosa ha parlato. ULTIMISSIME JUVE LIVE LA RIPARTENZA «Nel mio piccolo sì. Ho sempre voluto fare l’allenatore dopo il ritiro. Ho cominciato in Ungheria ma poi sono tornato, dando priorità alle mie bambine. Oggi sono felice. Ai miei ragazzi dell’Autovip San Marco, Promozione piemontese, dico sempre che a 17-18 anni serve personalità per prendere scelte forti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: “Il tumore che ho avuto mi ha fatto riflettere sul tempo che manca. Mi sono affidata ai medici e ho accettato la malattia, perché bisogna conviverci”: parla Caterina Caselli
Leggi anche: Spalletti svela: «C’è una cosa che ho notato nei calciatori della Juventus che mi ha fatto davvero piacere»
Lanzafame ha aperto lo scrigno dei ricordi, raccontato in questa intervista la sua storia. Le parole dell’ex Juventus - Le parole dell’ex Juventus Intervista di Davide Lanzafame a La Gazzetta dello Sport: l’ex attaccante si racco ... calcionews24.com
Lanzafame tra retroscena e rimpianti: “Scappai dal ritiro dell’U21 con Balotelli e Giovinco. La combine? Non riuscii a dire di no” - Un passato da promessa mancata alla Juventus, la caduta e la squalifica per combine, la rinascita in Ungheria e una nuova vita da allenatore: Lanzafame si racconta. msn.com
Un gusto antico, un sapore che non passa mai. Le olive fritte: un ricordo della Sicilia contadina, come benvenuto della nostra casa. Prenota online il tuo tavolo su: casalanzafame.eatbu.com (link in bio) CASA LANZAFAME Piazza Antichi Bastioni 29, Carm - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.