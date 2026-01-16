Totò Di Natale, storico attaccante dell'Udinese, si è raccontato in un’intervista a Sportitalia, ripercorrendo la sua carriera e i momenti più significativi. Tra ricordi e riflessioni, l’ex giocatore ha condiviso aneddoti sulla sua lunga militanza con i friulani, i rimpianti legati a scelte importanti e il legame profondo con la squadra. Un racconto sincero che mette in luce la sua passione e dedizione per l’Udinese, simbolo di una

RIMPIANTI – «Ho sposato il progetto Udinese per 12 anni. Orgoglioso di quello che ho fatto: vinto due volte la classifica cannonieri, poi un Mondiale e un Europeo. Tutto il resta è noia. Ho un bel rapporto con la famiglia Pozzo: sono contento così. Il presidente mi chiamava tutte le sere. Con Guidolin mi divertivo: un grande allenatore, il mister è stato per noi un riferimento». NO ALLA JUVE – «Avevo comprato una scuola calcio a Udine. La parola vale di più dei soldi, ho fatto una scelta di vita. Stavo bene a Udine. Avevo 32 anni, mi avevano venduto a 7-8 milioni, alla Juve mi avrebbero fatto 4 anni».

Di Natale si racconta: «Ho sposato l'Udinese per 12 anni, fosse rimasto Sanchez potevamo vincere lo Scudetto. Il no alla Juve e c'era un giocatore che mi assomigliava…»

