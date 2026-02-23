Torino ufficiale D’Aversa | contratto firmato e missione salvezza

Roberto D’Aversa ha firmato il contratto con il Torino, che cerca di evitare la retrocessione. La sua nomina arriva dopo una serie di risultati deludenti che hanno messo in discussione la posizione in classifica della squadra. L’allenatore, conosciuto per il suo stile pragmatico, vuole trasmettere più compattezza e determinazione al gruppo. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con maggiore fiducia e concentrazione.

Il Torino volta pagina e si affida a Roberto D’Aversa: è lui l’uomo scelto da Urbano Cairo per centrare la salvezza. Dopo l’esonero di Marco Baroni, maturato in seguito al pesante 3-0 incassato contro il Genoa, il tecnico pescarese ha firmato un contratto che lo legherà ai granata fino al 30 giugno 2026. L’accordo, siglato nel primo pomeriggio, non prevede opzioni per il rinnovo automatico, blindando la missione del mister al solo mantenimento della categoria. D’Aversa è atteso in serata sotto la Mole e inizierà ufficialmente il suo lavoro al Filadelfia nella mattinata di martedì. La situazione in classifica impone una sterzata immediata: il Toro naviga attualmente al quindicesimo posto con 27 punti, con un margine di sole tre lunghezze sulla zona retrocessione occupata da Cremonese e Lecce. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni, il contratto e lo staff: come giocheràRoberto D’Aversa prende il comando del Torino, lasciando Marco Baroni.

