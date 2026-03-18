Durante la puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice è apparsa con un pancino che ha suscitato voci sulla possibile gravidanza. La stessa ha annunciato di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Bastian Muller poche settimane prima. La notizia del presunto quarto figlio si diffonde tra i fan e gli spettatori, alimentando il gossip sulla vita privata della conduttrice.

La conduttrice del GF Vip ha ricevuto la proposta di matrimonio da Bastian Muller poche settimane fa e ora sarebbe incinta Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? A far nascere i sospetti sarebbe stato un “pancino inaspettato” intravisto durante la prima puntata del Grande Fratello VIP 2026, a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Ilary Blasi incinta di Bastian Muller", il pancino sospetto al Grande Fratello Vip accende il gossip: quarto figlio in arrivo?

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