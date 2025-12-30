Ilary Blasi e Bastian Muller matrimonio in vista? L’anello ‘sospetto’

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Ilary Blasi e Bastian Muller potrebbero essere prossimi a ufficializzare il loro matrimonio. Voci di corridoio parlano di un possibile passo importante per la conduttrice, accompagnato da un anello che desta curiosità. Restano da confermare dettagli e tempi, mentre i fan attendono con interesse eventuali annunci ufficiali.

(Adnkronos) – Ilary Blasi potrebbe essere pronta al fatidico 'sì'. La conduttrice, infatti, potrebbe compiere nuovamente il grande passo al fianco di Bastian Muller. A far nascere il dubbio su un matrimonio in programma è stata una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Blasi, durante le vacanze sulle Dolomiti. Negli scatti condivisi, un dettaglio non è . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller, c'è la data del matrimonio Leggi anche: Ilary Blasi con un nuovo (gigantesco) anello: la foto e il futuro con Bastian Muller Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ilary Blasi e quella foto con l'anello in mostra. Nozze con Bastian Muller sempre più vicine?; Ilary Blasi si sposa, spunta l’anello mozzafiato di Bastian Muller: la svolta verso il matrimonio; Ilary Blasi, Natale da favola: l’anello che cambia tutto; Ilary Blasi sulle Dolomiti: per la vacanza di Capodanno sceglie la suite da 5mila euro a notte. Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi? - La showgirl ha sfoggiato in queste ore un importante anello all’anulare sinistro e secondo i rumors sarebbe pronta a un nuovo sì ... vanityfair.it

Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L'anello 'sospetto' - La conduttrice, infatti, potrebbe compiere nuovamente il grande passo al fianco di Bastian Muller. adnkronos.com

Ilary Blasi e Bastian Muller: il gioiello che segna l'inizio del loro matrimonio - Ilary Blasi e Bastian Muller stanno vivendo un periodo incantevole insieme, con la possibilità di un matrimonio imminente. notizie.it

TvBlog.it. . "Ti rendi conto di cosa hai fatto" Quando Ilary Blasi affrontò Fabrizio Corona. #ilaryblasi #fabriziocorona #tv - facebook.com facebook

La conduttrice ha trascorso parte delle festività natalizie a Francoforte, città in cui vive il compagno Bastian Muller #IlaryBlasi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.