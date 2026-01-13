GF Vip Mediaset non si ferma | Ilary Blasi pronta al clamoroso ritorno con un’opinionista che divide

Il Grande Fratello Vip riprenderà la sua programmazione su Canale 5 a marzo, nonostante le recenti polemiche legate al caso Signorini. Tra conferme e attese, Ilary Blasi si prepara a tornare nel ruolo di conduttrice, affiancata da un’opinionista che sta generando discussioni. La stagione 2024 del reality promette nuovi sviluppi, mantenendo l’attenzione dei telespettatori e confermando l’impegno di Mediaset nel suo palinsesto.

Il GF Vip pronto a ripartire a marzo mnonostante il caso Signorini. Il Grande Fratello Vip tornerà regolarmente in onda su Canale 5 a marzo. Dopo settimane di incertezza, voci di stop e ipotesi di congelamento del format, Mediaset avrebbe deciso di andare avanti senza Alfonso Signorini, travolto dal caso mediatico innescato dalle accuse pubbliche lanciate da Fabrizio Corona e Antonio Medugno. Il conduttore storico del reality ha scelto la strada dell' autosospensione per affrontare la vicenda sul piano legale, una mossa che aveva fatto temere il peggio per il futuro del programma. Timori che, almeno per ora, sembrano rientrati.

