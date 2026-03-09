Su social network è stato pubblicato un video in cui una politica invita gli elettori a partecipare al referendum del 22 e 23 marzo. Nel messaggio si chiede di evitare le fake news e di recarsi alle urne per votare sì sulla riforma della giustizia proposta dal governo. L’appello si rivolge direttamente ai cittadini in vista delle consultazioni imminenti.

"Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare al referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto. Negli ultimi mesi, in modo ancora più intenso, ovviamente nelle ultime settimane, attorno a questo referendum si è creato un clima di forte confusione. Si sono sovrapposte polemiche, semplificazioni, slogan, e in molti casi informazioni parziali o, peggio, completamente distorte. Per questo ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto, e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti sì, cioè per confermare la riforma.

© Ilgiornale.it - Il video della Meloni sui social: "Basta bufale, andate a votare e votate sì"

