Il vento è troppo forte | stop agli aliscafi per Ischia e Procida
Trasporti marittimi complicati tra Napoli e le isole del Golfo a causa del forte vento nella vigilia di Natale. Il forte libeccio che spira da stanotte ha agitato il mare causando lo stop ai collegamenti veloci diretti verso le isole: risultano al momento sospese tutte le corse degli aliscafi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
