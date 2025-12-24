Il vento è troppo forte | stop agli aliscafi per Ischia e Procida

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasporti marittimi complicati tra Napoli e le isole del Golfo a causa del forte vento nella vigilia di Natale. Il forte libeccio che spira da stanotte ha agitato il mare causando lo stop ai collegamenti veloci diretti verso le isole: risultano al momento sospese tutte le corse degli aliscafi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

