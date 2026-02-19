Vento troppo forte | numerosi collegamenti con le isole soppressi
Il forte vento ha causato la cancellazione di diversi collegamenti marittimi tra Napoli e le isole, lasciando molti passeggeri senza opzioni di partenza. Le navi sono rimaste a terra per motivi di sicurezza, impedendo la normale circolazione delle persone e delle merci. I vettori hanno avvisato gli utenti sui ritardi e le sospensioni, creando disagi nelle rotte principali. La situazione si mantiene critica fino a nuovo avviso, mentre le autorità monitorano le condizioni meteo nel Golfo di Napoli.
Ancora una giornata complicata per i trasporti marittimi nel golfo di Napoli, con numerosi collegamenti soppressi. Le compagnie di navigazione hanno infatti cancellato diverse corse dei mezzi veloci per Ischia e Procida per il forte vento. Sospesi anche diversi collegamenti programmati sulla rotta Procida-Pozzuoli e viceversa mentre restano confermati quelli per Ischia ed i collegamenti previsti oggi da Napoli (Porta di Massa) per le due isole e viceversa. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incendio devasta il Teatro Sannazaro a Chiaia, diversi intossicati.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Maltempo: in Sicilia forte vento, disagi nei collegamenti con le isole minoriIl maltempo ha colpito la Sicilia, causando forti venti da nord-ovest che rendono difficile la navigazione tra l’isola principale e le sue isole minori.
Vento forte e pioggia su Lamezia Terme, numerosi alberi cadutiIl vento forte, con raffiche fino a 113 km/h, e la pioggia incessante che stanno interessando Lamezia Terme hanno spezzato e fatto cadere numerosi alberi su tutto il territorio comunale. (ANSA) ... ansa.it
Vento forte in provincia di Matera, 60 interventi dei vigili del fuocoL’emergenza ha colpito in modo trasversale la provincia, con particolare intensità nelle zone del Materano e del Policorese. Le richieste di soccorso sono pervenute dai comuni di Matera, Policoro, ... basilicata24.it
BUONGIORNO! Immagini di ieri pomeriggio quando il vento molto forte ha spazzato la vetta di Punta Penia e la Capannina :-) Ahimè il kit fotovoltaico è ancora coperto di neve e ghiaccio, purtroppo esposto fin troppo ai venti gelidi provenienti dal ghiacciaio sot facebook
Sinnai, vento troppo forte: chiude la pineta x.com