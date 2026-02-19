Vento troppo forte | numerosi collegamenti con le isole soppressi

Il forte vento ha causato la cancellazione di diversi collegamenti marittimi tra Napoli e le isole, lasciando molti passeggeri senza opzioni di partenza. Le navi sono rimaste a terra per motivi di sicurezza, impedendo la normale circolazione delle persone e delle merci. I vettori hanno avvisato gli utenti sui ritardi e le sospensioni, creando disagi nelle rotte principali. La situazione si mantiene critica fino a nuovo avviso, mentre le autorità monitorano le condizioni meteo nel Golfo di Napoli.

Ancora una giornata complicata per i trasporti marittimi nel golfo di Napoli, con numerosi collegamenti soppressi. Le compagnie di navigazione hanno infatti cancellato diverse corse dei mezzi veloci per Ischia e Procida per il forte vento. Sospesi anche diversi collegamenti programmati sulla rotta Procida-Pozzuoli e viceversa mentre restano confermati quelli per Ischia ed i collegamenti previsti oggi da Napoli (Porta di Massa) per le due isole e viceversa.

Maltempo: in Sicilia forte vento, disagi nei collegamenti con le isole minoriIl maltempo ha colpito la Sicilia, causando forti venti da nord-ovest che rendono difficile la navigazione tra l’isola principale e le sue isole minori.

