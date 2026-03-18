World Baseball Classic 2026 il Venezuela batte gli Usa e conquista il suo primo titolo

Il Venezuela ha vinto il World Baseball Classic 2026, battendo gli Stati Uniti 3-2 nella finale. La partita si è decisa all’ultimo inning, quando Eugenio Suarez ha colpito un doppio che ha portato a casa il punto decisivo. Questa vittoria rappresenta il primo titolo mondiale per la nazionale venezuelana in questa competizione.

Il Venezuela ha vinto per la prima volta il World Baseball Classic 2026, battendo gli Stati Uniti 3-2 grazie al doppio decisivo di Eugenio Suarez al nono inning. “Nessuno credeva nel Venezuela, ma ora abbiamo vinto il campionato”, ha detto Suarez, “questa è una festa per tutto il Venezuela”. Grande performance anche di Maikel Garcia, eletto mvp del torneo. A cinematic ending to the #WorldBaseballClassic for Team Venezuela?? pic.twitter.com3fB8aIWsjL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026 Usa sconfitti per la seconda finale di fila. Per gli Usa è la seconda finale consecutiva persa del principale evento internazionale di baseball, dopo quella del 2023 contro il Giappone (tre volte campione). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - World Baseball Classic 2026, il Venezuela batte gli Usa e conquista il suo primo titolo Articoli correlati Il Venezuela sorprende gli USA e conquista il World Baseball Classic per la prima voltaPer la prima volta nella ventennale storia del torneo il Venezuela vince il World Baseball Classic. World Baseball Classic 2026: la Repubblica Domenicana batte il Venezuela nella nottePercorso netto per la Repubblica Domenicana nella prima fase del World Baseball Series 2026. Czechia vs. Korea 2026 World Baseball Classic | Game Highlights Aggiornamenti e contenuti dedicati a World Baseball Classic Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Italia da leggenda: battuti 8-6 gli Stati Uniti al World Baseball Classic; Baseball 2026 - Italia - Messico 9-1: gli Highlights - Video; World Baseball Classic 2026: le date, dove vederla, favoriti e le partite dell'Italia. Il Venezuela sorprende gli USA e conquista il World Baseball Classic per la prima voltaPer la prima volta nella ventennale storia del torneo il Venezuela vince il World Baseball Classic. L'edizione 2026 si chiude al sapor vinotinto: gli USA ... oasport.it L’Italia non giocherà la finale per il bronzo al World Baseball Classic: il piazzamento finale è già definitoQuesta notte si disputerà la finale del World Baseball Classic 2026, che opporrà gli Stati Uniti ed il Venezuela: non ci sarà, dunque, la finale per il ... oasport.it FINISCE IL SOGNO L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela Gli azzurri concludono il torneo in quarta posizione. La finale per il bronzo infatti non è prevista e la Repubblica Dominicana chi - facebook.com facebook Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com