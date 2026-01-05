Gli Stati Uniti Trump e quell’enorme interesse per il petrolio del Venezuela

Durante una conferenza stampa successiva alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha ribadito l’interesse degli Stati Uniti per le riserve petrolifere del Venezuela. Le sue dichiarazioni hanno evidenziato l’attenzione degli americani verso questa risorsa strategica, sottolineando l’importanza geopolitica e energetica del paese sudamericano. Questa posizione si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche internazionali e di interesse per il settore energetico venezuelano.

Come diverse persone hanno avuto modo di notare, nel corso della conferenza stampa tenuta da Donald Trump dopo la cattura di Nicolás Maduro, il presidente degli Stati Uniti ha più volte insistito sull’importanza delle riserve petrolifere del Venezuela, dichiarando in modo abbastanza diretto di essere interessato a controllarle. Venezuela, Stati Uniti e la questione del petrolio. Il petrolio, d’altronde, è stato uno dei temi principali della campagna commerciale, militare e diplomatica portata avanti dal governo statunitense, che ha condotto alla caduta del dittatore venezuelano. L’amministrazione Trump ha spesso accusato l’ex leader di averlo “rubato” proprio agli Stati Uniti, facendo riferimento probabilmente a fatti risalenti agli anni Settanta, quando il Venezuela nazionalizzò l’industria petrolifera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti, Trump e quell’enorme interesse per il petrolio del Venezuela Leggi anche: Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi, Trump è interessato al petrolio venezuelano? Leggi anche: Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, Trump frena sull'attacco «imminente». Maduro chiede i missili a Putin per difendersi - E gli obiettivi sono stati ben definiti: le basi in cui i narcos nascondono la propria attività. ilmattino.it Gli Stati Uniti tagliano aiuti a Onu a 2 miliardi di dollari, Trump: "Adattarsi, ridursi o morire" - Gli Stati Uniti hanno ridotto a 1,7 miliardi di euro il contributo per i fondi umanitari, molto meno rispetto agli anni precedenti, e chiedono una revisione radicale del modo in cui le Nazioni Unite f ... msn.com

Stati Uniti tra inflazione e dazi di Trump, come stanno andando davvero i prezzi? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stati Uniti tra inflazione e dazi di Trump, come stanno andando davvero i prezzi? tg24.sky.it

Con l’azione contro il Venezuela, gli Stati Uniti rispolverano la Dottrina Monroe, il principio che da due secoli giustifica l’ingerenza di Washington nelle Americhe. - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.