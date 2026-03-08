Il Venezia vince con un filo di gas La Reggiana sprofonda in classifica

Il Venezia ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Reggiana, con i gol segnati nel secondo tempo. La formazione veneziana ha schierato un 3-5-2 con Stankovic in porta e diversi cambi nel corso della ripresa, come Korac, Lauberbach e Sagrado. La Reggiana, invece, ha subito una sconfitta che la lascia in una posizione difficile in classifica.

VENEZIA 2 REGGIANA 0 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (40'st Korac), Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez (35'st Dagasso), Busio, Doumbia (40'st Lella), Haps (22'st Sagrado); Yeboha, Adorante (22'st Lauberbach). A disp.: Grandi, Franjic, Venturi, Compagnon, Bohinen, Casas, Pietrelli. All.: Stroppa REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Quaranta, Lusuardi (28'st Sampirisi); Rover, Portanova, Charlys, Bertagnoli (28'st Reinhart), Bonetti (16'st Lambourde); Girma; Novakovich (47'st Fumagalli). A disp.: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Suarez, Libutti, Mendicino, Pinelli. All.: Rubinacci Arbitro: Chiffi di Padova (Perti di Carrara e Fontani di Siena; IV ufficiale Diop di Treviglio; var Prontera di Bologna, Avar Paganessi di Bergamo) Reti: Haps al 15'pt, Doumbia al 26'st.