Nel 2026, in provincia di Lecco, si sono registrate circa 1,3 milioni di presenze turistiche, con oltre 400mila visitatori che hanno soggiornato nel corso dell’anno. Il numero di presenze è aumentato di 100mila rispetto all’anno precedente e di 500mila rispetto al 2019. Tra i visitatori, i turisti tedeschi mostrano un interesse crescente per Lecco e il lago, mentre tornano anche quelli americani.

Lecco, 18 marzo 2026 – Oltre 400mila turisti per quasi 1 milione e mezzo di presenze. Nell’ultimo anno in provincia di Lecco si sono registrate poco meno di 1 milione 300 mila presenze turistiche, 100mila in più rispetto all’anno prima e 500mila in più rispetto al 2019. Provenienza e soggiorno dei turisti. I turisti che più amano quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno sono soprattutto tedeschi, quasi 55mila, che da soli rappresentano poco meno del 15% dei turisti totali e il 19% dei turisti che arrivano dall’estero. Mediamente soggiornano per 4 giorni in alberghi e hotel e per 2 in altre strutture ricettive. Poi ci sono i lombardi, tanti quanti i tedeschi, ma che generalmente pernottano un giorno in meno rispetto a loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il turismo cresce ancora: Lecco e il lago piacciono ai tedeschi ma riecco gli americani

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