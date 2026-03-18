Il turismo cresce ancora | Lecco e il lago piacciono ai tedeschi ma riecco gli americani
Nel 2026, in provincia di Lecco, si sono registrate circa 1,3 milioni di presenze turistiche, con oltre 400mila visitatori che hanno soggiornato nel corso dell’anno. Il numero di presenze è aumentato di 100mila rispetto all’anno precedente e di 500mila rispetto al 2019. Tra i visitatori, i turisti tedeschi mostrano un interesse crescente per Lecco e il lago, mentre tornano anche quelli americani.
Lecco, 18 marzo 2026 – Oltre 400mila turisti per quasi 1 milione e mezzo di presenze. Nell’ultimo anno in provincia di Lecco si sono registrate poco meno di 1 milione 300 mila presenze turistiche, 100mila in più rispetto all’anno prima e 500mila in più rispetto al 2019. Provenienza e soggiorno dei turisti. I turisti che più amano quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno sono soprattutto tedeschi, quasi 55mila, che da soli rappresentano poco meno del 15% dei turisti totali e il 19% dei turisti che arrivano dall’estero. Mediamente soggiornano per 4 giorni in alberghi e hotel e per 2 in altre strutture ricettive. Poi ci sono i lombardi, tanti quanti i tedeschi, ma che generalmente pernottano un giorno in meno rispetto a loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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