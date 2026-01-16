un milione di visitatori lecco cresce ancora

Lecco si conferma meta apprezzata, con oltre un milione di visitatori durante le festività natalizie. La città attrae turisti italiani e stranieri, che contribuiscono significativamente all’economia locale, spesso con spese superiori rispetto ai residenti. Questo flusso di visitatori testimonia la vitalità del centro e la capacità di Lecco di offrire un’esperienza di qualità durante il periodo natalizio.

Più di un milione di visitatori a Lecco per lo shopping e le feste di Natale in centro. Tra loro molti stranieri, che spendono più dei lecchesi. In un mese e mezzo, dal 22 novembre fino al 6 gennaio, a Lecco sono passati 1.064.501 visitatori, l’8% in più dell’anno prima, con quasi 300mila visitatori unici, il 9% in più. I turisti stranieri e italiani sono passati da 55.909 a 63.548, con un incremento del 14%, mentre quelli regionali sono saliti da 110mila a 123.555, cioè del 12%. I dati sono certificati tramite il rilevamento anonimo delle utenze dei telefoni cellulari. "Sono cresciuti i flussi complessivi, ma soprattutto sono aumentati in modo significativo i visitatori provenienti da fuori città, in particolare dall’estero e dal resto d’Italia – spiega Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco e degli Amici di Lecco, i cui commercianti hanno animato il periodo natalizio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

