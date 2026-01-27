Hanno hackerato Downing Street | l' allarme sulla Cina che scuote Londra

La sicurezza di Downing Street è stata compromessa da un attacco informatico attribuito alla Cina. Per anni, le comunicazioni del cuore del potere britannico sarebbero state vulnerabili a operazioni di spionaggio. Questo episodio evidenzia l’importanza di rafforzare le difese digitali delle istituzioni pubbliche contro i rischi di intrusioni esterne.

Per diversi anni, telefoni e comunicazioni nel cuore del potere britannico sarebbero stati vulnerabili a un’ operazione di spionaggio informatico attribuita alla Cina. A finire nel mirino non sarebbero stati semplici funzionari, ma membri di primo piano dell’apparato governativo di Downing Street, inclusi collaboratori diretti di tre primi ministri: Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. L’intrusione, scoperta solo nel 2024 dalle agenzie di intelligence occidentali, risalirebbe almeno al 2021 e avrebbe consentito agli hacker di accedere a dati sensibili, come messaggi, chiamate e soprattutto metadati strategici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

