Borghi | Fullkrug? Penalty calciato malissimo Si è inceppato tirando fuori

Stefano Borghi critica il modo in cui Fullkrug ha calciato il rigore, accusando il tedesco di aver sbagliato perché si è inceppato e ha tirato fuori. Durante la partita tra Milan e Pisa, il giocatore del Milan ha avuto una buona occasione dal dischetto, ma il suo tiro è stato debole e impreciso, lasciando i tifosi di sorpresa.

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha voluto commentare la vittoria del Milan a Pisa nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.Borghi, oltre ad aver analizzato l prestazione di squadra dei rossoneri, ha voluto soffermarsi sul rigore sbagliato da Niclas Fullkrug. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Rispetto ad altre tracce viste in questa stagione del Milan, i rossoneri non sono riusciti a costruire e blindare sul vantaggio ottenuto. All'inizio del secondo tempo il Milan ha sprecato malamente la palla che avrebbe chiuso la partita, il penalty calciato malissimo da Fullkrug.