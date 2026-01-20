Pupo su Signorini atteggiamenti a volte discutibili nulla a che fare con la m**** che gli stanno tirando

Pupo interviene sulla polemica envolvendo Alfonso Signorini, commentando gli atteggiamenti del conduttore. Rispetto alle accuse di Antonio Medugno, l’artista sottolinea di conoscere bene Signorini e ritiene che la vicenda si risolverà senza conseguenze. La sua posizione si distingue per un giudizio equilibrato, lontano da polemiche e sensazionalismi, offrendo una visione più oggettiva sui fatti.

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, difende Alfonso Signorini. Il conduttore milanese, dopo le accuse che gli ha rivolto l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 Antonio Medugno, è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il cantante, intercettato dai microfoni del talk Rai Lo Stato delle Cose, ha dichiarato che, a suo avviso, la vicenda si risolverà in un nulla di fatto. Ha inoltre sostenuto che Signorini potrebbe aver assunto atteggiamenti discutibili, ma ritiene che non abbia compiuto alcuna azione rilevante dal punto di vista penale. Pupo difende Alfonso Signorini: "Lo conosco bene" La previsione del cantante: "Questa vicenda finirà in un nulla di fatto" Le accuse di Antonio Medugno Pupo difende Alfonso Signorini: “Lo conosco bene” Pupo e Signorini si conoscono da tempo e hanno anche lavorato a stretto contatto in due edizioni del Grande Fratello Vip, la quarta e la quinta, nel 2020 e nel 2021. 🔗 Leggi su Virgilio.it

