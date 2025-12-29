Il padre di Miretti ha commentato le recenti prestazioni del figlio, sottolineando che Fabio ha bisogno di disputare alcune partite per ritrovare il ritmo di gioco. La sua presenza in campo è fondamentale per il suo sviluppo e, secondo quanto riferito, Spalletti potrebbe offrire ulteriori opportunità per migliorare e consolidare le sue qualità. Un momento importante per il giovane calciatore in un percorso di crescita professionale.

Miretti, parla il padre: «A Fabio servono un po di partite per ritrovare ritmo. È stato una sorpresa quando Spalletti.». L’intervista. Livio Miretti, papà di Fabio, ha rilasciando un’intervista a La Fedeltà parlando del centrocampista classe 2003 della Juventus. RIENTRO DALL’INFORTUNIO – «Sicuramente è stata una bella sorpresa, anche perché quando è stato schierato titolare per la prima volta in Champions League contro il Bodo Glimt, non se lo aspettava davvero nessuno. Lo speravamo, però, perché Fabio stava bene, si era allenato bene e Spalletti aveva parlato molto bene di lui. Ora gli servono un po’ di partite per trovare il giusto ritmo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti, parla il padre: «A Fabio servono un po di partite per ritrovare ritmo. È stato una sorpresa quando Spalletti…»

