Florian Escape il nuovo lusso dell’ospitalità che mette al centro il tempo

Florian Escape si distingue nel settore dell’ospitalità di lusso offrendo un’esperienza centrata sul valore del tempo e sul benessere emotivo degli ospiti. In un contesto internazionale sempre più orientato alla qualità e all’autenticità, questa nuova proposta punta a creare ambienti raffinati e servizi su misura, con l’obiettivo di valorizzare ogni momento di soggiorno. Un esempio di come il lusso possa evolversi, mettendo al centro l’esperienza umana e il rispetto dei tempi.

Nel panorama internazionale dell'ospitalità di alta gamma sta emergendo un nuovo concetto di lusso dove la qualità del tempo e l'impatto emotivo diventano protagonisti. È in questa direzione che si muove la visione di Floriana Lainati, imprenditrice italiana che ha scelto di fondere ospitalità, design e benessere in un progetto capace di interpretare le esigenze di un viaggiatore evoluto, attento alla bellezza ma anche alla propria dimensione interiore. L'imprenditrice Floriana Lainati Le residenze come luoghi da abitare Le residenze firmate Florian Escape non sono semplici destinazioni, ma luoghi pensati per essere abitati con consapevolezza.

