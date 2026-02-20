Il vino pugliese al vertice della produzione italiana | Primato nei mosti con il 46,8% del totale nazionale

La Puglia detiene il primato nella produzione di mosti in Italia, con il 46,8% del totale nazionale. La causa di questo successo risiede nelle vaste estensioni di vigneti e nelle tecniche di coltivazione tradizionali che favoriscono la resa. La regione conserva il ruolo di protagonista nel settore vitivinicolo, con oltre 7,1 milioni di ettolitri di vino stoccato, di cui il 65,5% certificato con Indicazione Geografica. Questa posizione consolidata si riflette anche nelle esportazioni e nelle vendite sul mercato interno. La produzione pugliese continua a crescere, contribuendo alla crescita complessiva del settore.

I dati, analizzati da Coldiretti Puglia, sono riportati nell’ultimo report ‘Cantina Italia’ dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi La Puglia ha il primato assoluto nella detenzione dei mosti, pari al 46,8% del totale nazionale. La regione si conferma pilastro del sistema vitivinicolo italiano con oltre 7,1 milioni di ettolitri di vino in giacenza, di cui il 65,5% a Indicazione Geografica, che la collocano al secondo posto nella classifica del Paese. I dati sono stati evidenziati da Coldiretti Puglia, sulla base dell’ultimo report ‘Cantina Italia’ dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

