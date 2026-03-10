Libri scacchi e quiz | le attività che possono ritardare l'Alzheimer secondo lo studio su Neurology
Uno studio condotto dal Rush University Medical Center di Chicago ha coinvolto quasi 2.000 pazienti e ha analizzato l’effetto delle attività mentali sulla salute cognitiva. I ricercatori hanno osservato che pratiche come leggere libri, giocare a scacchi e svolgere quiz potrebbero contribuire a ritardare l’insorgenza di sintomi legati all’Alzheimer. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neurology.
Un nuovo studio condotto dal Rush University Medical Center di Chicago su quasi 2.000 pazienti suggerisce che l'arricchimento mentale a cui si è esposti durante la vita, non solo nella terza età, potrebbe ridurre il rischio di deterioramento cognitivo o ritardarne la comparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Secondo uno studio recente, attività come la danza possono ridurre l’età biologica del cervello fino a 7 anni
Un lieve trauma cranico aumenta il rischio di Alzheimer, ma c’è un modo per impedirlo: lo studioRicercatori americani hanno scoperto che anche un lieve trauma cranico innesca danni che aumentano il rischio di Alzheimer in età avanzata.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Libri scacchi e quiz le attività che...
Libri, mostre e giochi: una domenica insieme agli scacchiL’Area verde del COM@BAR ospiterà oggialle 16.30, le psicologhe Ciracò, Addari e Polo, per la presentazione del libro Alla scoperta del paese degli scacchi, edito da Erickson. L’evento è organizzato ... ilrestodelcarlino.it
Raul Montanari tra libri e scacchi: La narrativa è dissenso dal mondo. Ragazzi, leggete: vi capirete meglioLeggere è un enorme atto di amore per se stessi, ed è anche un grande godimento. I ragazzi sono sempre alla ricerca di chiavi per interpretare il mondo, che possono trovare nei libri. Così descrive ... ilgiorno.it