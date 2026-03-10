Libri scacchi e quiz | le attività che possono ritardare l'Alzheimer secondo lo studio su Neurology

Uno studio condotto dal Rush University Medical Center di Chicago ha coinvolto quasi 2.000 pazienti e ha analizzato l’effetto delle attività mentali sulla salute cognitiva. I ricercatori hanno osservato che pratiche come leggere libri, giocare a scacchi e svolgere quiz potrebbero contribuire a ritardare l’insorgenza di sintomi legati all’Alzheimer. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neurology.