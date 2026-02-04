A teatro un nuovo viaggio multisensoriale in scena lo Spettacolo senza senso della compagnia Ganimede

4 feb 2026

Questa sera al teatro di Cesena va in scena “Spettacolo senza senso”, uno spettacolo della compagnia Ganimede. È un viaggio multisensoriale che invita il pubblico a chiudere gli occhi e ascoltare, toccare e percepire il palco in modo diverso. La rassegna di teatro contemporaneo Michro di Theatro APS prosegue con questa proposta che rompe gli schemi e stimola i sensi, lasciando gli spettatori senza parole.

La rassegna di teatro contemporaneo di Theatro APS Cesena, Michro, prosegue con un appuntamento che invita il pubblico a sospendere lo sguardo per riattivare gli altri sensi. Sabato 14 febbraio, alle ore 21, la sala Theatro in vicolo Portaccia ospita “Spettacolo Senza Senso” della Compagnia.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

