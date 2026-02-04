A teatro un nuovo viaggio multisensoriale in scena lo Spettacolo senza senso della compagnia Ganimede

Questa sera al teatro di Cesena va in scena “Spettacolo senza senso”, uno spettacolo della compagnia Ganimede. È un viaggio multisensoriale che invita il pubblico a chiudere gli occhi e ascoltare, toccare e percepire il palco in modo diverso. La rassegna di teatro contemporaneo Michro di Theatro APS prosegue con questa proposta che rompe gli schemi e stimola i sensi, lasciando gli spettatori senza parole.

La rassegna di teatro contemporaneo di Theatro APS Cesena, Michro, prosegue con un appuntamento che invita il pubblico a sospendere lo sguardo per riattivare gli altri sensi. Sabato 14 febbraio, alle ore 21, la sala Theatro in vicolo Portaccia ospita "Spettacolo Senza Senso" della Compagnia.

