L'incredibile storia di Faizal Bangal dalla Goat League al gol in Coppa d'Africa col Mozambico

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la storia di Faizal Bangal, dal suo percorso nella Goat League fino a segnare il primo gol del Mozambico in Coppa d'Africa 2025. Con una prestazione importante contro il Gabon di Aubameyang, Bangal ha contribuito a una vittoria storica per i Mambas, segnando un momento significativo per il calcio mozambicano.

Faizal Bangal segna il primo gol del Mozambico in Coppa d'Africa 2025 e trascina i Mambas ad una vittoria storica contro il Gabon di Aubameyang. Dalla Goat League e la Serie D alla ribalta internazionale: una storia incredibile. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

