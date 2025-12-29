L'incredibile storia di Faizal Bangal dalla Goat League al gol in Coppa d'Africa col Mozambico
Scopri la storia di Faizal Bangal, dal suo percorso nella Goat League fino a segnare il primo gol del Mozambico in Coppa d'Africa 2025. Con una prestazione importante contro il Gabon di Aubameyang, Bangal ha contribuito a una vittoria storica per i Mambas, segnando un momento significativo per il calcio mozambicano.
Faizal Bangal segna il primo gol del Mozambico in Coppa d'Africa 2025 e trascina i Mambas ad una vittoria storica contro il Gabon di Aubameyang. Dalla Goat League e la Serie D alla ribalta internazionale: una storia incredibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
, Dalla GOAT League con i Red Lock ai gol con il Mestre in Serie D, fino a far esultare un’intera nazione. Bangal, attaccante del Mozambico, scrive un altro capitolo incredibile della sua storia: gol in Coppa d’Africa x.com
