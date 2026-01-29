Senegal e Marocco stangati dalle squalifiche dopo la Coppa d'Africa | cosa succederà ai Mondiali
Senegal e Marocco sono stati squalificati dalla Confederazione africana dopo i disordini in finale di Coppa d'Africa. Le due nazionali hanno ricevuto multe salate e diverse squalifiche per i comportamenti dei giocatori e dei tifosi. Per ora, però, la partecipazione ai prossimi Mondiali non sembra essere a rischio. La FIFA deve ancora decidere se e come intervenire, ma al momento le squadre africane sembrano restare in corsa.
Come era prevedibile Senegal e Marocco sono state sanzionate pesantemente per il caos accaduto in finale di Coppa d'Africa: pioggia di squalifiche e multe, ma al momento i Mondiali sembrano essere al sicuro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Coppa d’Africa 2025, duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa succede
La CAF ha emesso un comunicato ufficiale riguardante la Coppa d’Africa 2025, sospendendo temporaneamente la competizione a seguito degli eventi verificatisi durante la finale tra Senegal e Marocco.
Senegal-Marocco in finale Coppa d’Africa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
La finale della Coppa d'Africa 2026 tra Senegal e Marocco si disputerà oggi alle ore 20.
SENEGAL-MAROCCO, LA FINALE DI COPPA D'AFRICA!
