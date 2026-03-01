Alice e Giuseppe iniziano il loro tour partendo dalla fermata della metrotranvia in via Frova, dove si incontrano e si abbracciano. Poi, si preparano a presentare un breve video sulle attrazioni della città, che sarà proiettato in diversi punti del centro. La loro passeggiata prosegue lungo le strade principali, con l’obiettivo di mostrare le principali bellezze locali.

Alice e Giuseppe si incontrano in via Frova, alla fermata della metrotranvia. Si abbracciano e iniziano un tour entusiasmante che li porta nella chiesa di Sant’Ambrogio, in piazza Gramsci, a Villa Ghiarlanda, dove salgono la scala d’onore, e visitano le sale affrescate del piano terra e del piano nobile. Poi entrano a Il Pertini, dove girano tra i cinquemila metri quadri di libri e laboratori, e finiscono la loro giornata al parco della dimora barocca. Prima dei titoli di coda, spunta anche il sindaco Giacomo Ghilardi, che recita il claim "Cinisello Balsamo, una città tutta da vivere". Il video emozionale è stato realizzato dal professionista Amin Othman, cinesellese d’adozione, con l’ausilio di riprese aeree da drone, e vuole offrire uno sguardo suggestivo sugli scorci più belli della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alice e Giuseppe iniziano il tour. Un corto sulle bellezze della città

«A Seul un’accoglienza strepitosa, tanto interesse per le bellezze artistiche della nostra città»L'inaugurazione della mostra “The Miracle of Klimt and Other Treasures from Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi”, ospitata dal My Art Museum di Seul.

Capodanno 2026, la mezzanotte a Roma: fuochi d'artificio illuminano le bellezze della città(LaPresse) Roma ha salutato con tanti fuochi d’artificio l’arrivo del nuovo anno.