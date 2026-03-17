Il rito della Fogheraccia per salutare l’inverno

A Rimini domani si svolge la tradizione della Fogheraccia di San Giuseppe, un rito antichissimo che prevede l’accensione di grandi falò per salutare l’inverno. La manifestazione si tiene in diverse zone della città e coinvolge la comunità locale, che si riunisce intorno ai fuochi per celebrare l’arrivo della primavera e prepararsi alla Festa del papà.

Rimini si prepara a salutare la fine dell’inverno con il fuoco dell’antica tradizione romagnola. Domani in città tornano le fogheracce di San Giuseppe, i grandi falò che simbolicamente spalancano le porte all’arrivo della primavera e annunciano la Festa del papà. Quest’anno il rito – che affonda le sue origini nella cultura contadina, quando le fiamme servivano a bruciare i residui dell’inverno per accogliere la bella stagione – sarà celebrato con cinque appuntamenti lungo il litorale riminese che riuniranno tutta la comunità attorno al fuoco. Il cuore della Fogheraccia sarà sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, a Marina Centro. Sul lungomare si respirerà aria di festa già a partire dal tardo pomeriggio (dalle 17 circa) con le bancarelle del mercatino, mentre alle 21 verrà acceso il grande falò preparato da Anthea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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