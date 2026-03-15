Referendum Giustizia del Governo Meloni al voto il 22 e 23 marzo | le precedenti consultazioni sulla materia

Il referendum sulla Giustizia indetto dal Governo Meloni si terrà il 22 e 23 marzo. Si tratta di una consultazione che segue altre precedenti sul tema, che hanno coinvolto diverse modalità di voto e questioni legate al sistema giudiziario. Le date stabilite sono state comunicate ufficialmente, e gli elettori sono chiamati a esprimersi su questioni specifiche riguardanti la riforma della giustizia.

Il referendum sulla Giustizia del Governo Meloni del 22 e 23 marzo è il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana: dal 1946 ad oggi gli italiani sono stati chiamati alle urne per esprimersi su un totale di 83 quesiti referendari. Il primo referendum della storia repubblicana è stato quello del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica. Il voto di marzo arriva quindi dopo una lunga serie di consultazioni popolari che hanno riguardato sia riforme della Costituzione, sia diversi interventi sul sistema della Giustizia. I precedenti referendum costituzionali I referendum costituzionali finora svolti sono stati quattro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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A #PingPong @giullimer “Per il referendum giustizia del 22/23 marzo sono orientata verso il NO e non ho difficoltà a dirlo. Ho la sensazione che la partita sia molta aperta: la sensazione di voto mi sembra prevalente sul SÌ, la volontà di andare al volto prevale x.com