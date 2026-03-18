il racconto di una milano partecipata e popolare

A Milano, la costruzione della seconda linea della metropolitana ha portato a scavi e lavori che hanno coinvolto diverse aree della città. Durante le operazioni, sono stati rimossi edifici e strutture, modificando il volto di alcuni quartieri. La popolazione locale ha seguito da vicino le operazioni, vivendo da vicino i cambiamenti e le trasformazioni che interessano il tessuto urbano.

Il pretesto erano stati gli scavi per la seconda linea della metropolitana: sventrare un pezzo di città e ricostruirla cambiandone i connotati edilizi e sociali. Un film che Milano purtroppo ben conosce ma che quella volta aveva avuto un finale felicemente diverso. ERA IL 1972. Per i lavori della tratta Lanza-Moscova si prevedeva di rovesciare come un calzino una delle strade più popolari del centro, Corso Garibaldi, lasciando campo aperto a progetti immobiliari destinati a far saltare il mix sociale che caratterizzava la zona. L’amministrazione comunale però non aveva fatto i conti con una dimensione di appartenenza e una coscienza politica e civile che univa trasversalmente gli abitanti del Garibaldi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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