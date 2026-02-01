Ponte San Pietro inaugurata via Papa Giovanni XXIII dopo i lavori di riqualificazione

Questa mattina a Ponte San Pietro si è tenuta l’inaugurazione di via Papa Giovanni XXIII, dopo i lavori di riqualificazione. L’intervento, finanziato dall’amministrazione comunale con 675 mila euro, ha riguardato tutta la strada principale del quartiere Villaggio Santa Maria, lunga circa mezzo chilometro. Ora la zona appare più curata e accessibile, prontissima per essere riutilizzata dai residenti e dai passanti.

Ponte San Pietro. Sono terminati i lavori di riqualificazione di via Papa Giovanni XXIII, un progetto di rigenerazione urbana finanziato dall’amministrazione comunale con un investimento di 675 mila euro che ha riguardato la principale strada del quartiere Villaggio Santa Maria, lunga circa mezzo chilometro. L’inaugurazione si è svolta sabato 31 gennaio verso le 15 di fronte alla scuola elementare: sono intervenute le autorità ed è stato scoperto il totem dedicato al Papa Buono che riporta il profilo del pontefice e lo storico ed emblematico ‘ Discorso alla Luna ‘ dell’ottobre 1962. La benedizione è stata impartita dal vescovo di Bergamo, Mons.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Papa Giovanni XXIII

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area mercatale e del centro storico di San Giovanni, che interessano piazza Silvagni, via XX Settembre, via Veneto e via della Libertà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Papa Giovanni XXIII

Argomenti discussi: Ponte San Pietro, l’inaugurazione della riqualificata via Papa Giovanni XXIII; Inaugurata la Ciclovia Pianisi-San Pietro: 23 km tra natura, storia e turismo lento; Fratelli in controtendenza. Aprono nuova conceria. Già cinque le assunzioni; Moda: nasce la conceria SanPietro, obiettivo lusso ‘vero’.

Ponte San Pietro, l'inaugurazione della riqualificata via Papa Giovanni XXIIIDopo sei mesi di cantiere, il Villaggio Santa Maria a Ponte San Pietro riabbraccia la sua arteria principale. È stata inaugurata sabato 31 gennaio la nuova Via Papa Giovanni XXIII, un’opera fortemente ... ecodibergamo.it

Ponte San Pietro, l'inaugurazione della nuova rotatoria sulla BrianteaUn cantiere atteso da decenni, una svolta per la viabilità dell’Isola bergamasca. A Ponte San Pietro sabato 28 giugno è stata inaugurata la nuova rotatoria sulla strada statale Briantea, uno snodo ... ecodibergamo.it

“ ” I.C. Ponte San Pietro - Scuola dell'infanzia di Briolo Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri" IC Ponte San Pietro - facebook.com facebook

#Salvini non vuole toccare i soldi del SUO ponte per aiutare i siciliani a mettere in sicurezza #Niscemi e il territorio devastato.Ricordo che è vicecapo del governo.Grande senso di responsabilità o opportunismo capriccioso x.com