Ok della Giunta regionale | via libera alla realizzazione dell’ottava torre del Papa Giovanni XXIII

La Giunta regionale ha approvato un finanziamento di cento milioni di euro per l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, un passo deciso per ampliare e modernizzare la struttura sanitaria. La decisione deriva dalla volontà di rispondere alle crescenti esigenze di assistenza e di integrare nuove tecnologie mediche. Questa realizzazione cambierà l’orizzonte dell’assistenza sanitaria nella zona, puntando a migliorare i servizi offerti ai pazienti. La fase di progettazione avrà inizio a breve.

Cento milioni di euro per proiettare il futuro della sanità bergamasca oltre i confini attuali: l'approvazione del sesto atto integrativo per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII segna il via libera definitivo alla realizzazione dell'ottava torre, un'opera che trasforma il concetto di assistenza in una struttura capace di evolversi con le sfide della medicina moderna. L'atto, licenziato lunedì 23 febbraio dalla Giunta, sarà trasmesso al Consiglio regionale e aggiorna lo storico accordo del 2000, mettendo nero su bianco un investimento massiccio che riorganizza le aree nevralgiche del presidio cittadino.