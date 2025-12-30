La pizza in tangenziale e il Bazar che rischia di chiudere | i lavori al ponte di Lodi preoccupano i commercianti

A Lodi, i lavori al ponte e la presenza della pizza in tangenziale stanno causando preoccupazioni tra i commercianti locali. Mohamed Faidi, titolare di un negozio, esprime timori riguardo alle possibili chiusure e alle ripercussioni sull’attività. La situazione evidenzia le difficoltà che le recenti opere infrastrutturali creano per il tessuto commerciale della zona, mettendo a rischio la continuità di alcune attività.

Lodi – “Rischio di dover chiudere il negozio”. A dirlo è Mohamed Faidi, 42 anni. Vive a Lodi da dieci anni insieme alla moglie; entrambi hanno origini tunisine e cittadinanza italiana. Il 30 marzo 2024 hanno aperto il Bazar Miral, un’attività nata con l’idea di portare qualcosa di diverso in città: profumi, incensi e abiti orientali. “Piano piano il lavoro stava prendendo piede – racconta – anche se non siamo in centro. Qui il passaggio è tutto: chi arriva da Crema passa da qui, il passaparola funziona così”. Il sindaco dà l’addio al 2025: "Il momento più duro dell’anno? Il confronto sui lavori al ponte" Lavori e stop al traffico per sei mesi: “Rischio di chiudere”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

