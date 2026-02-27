Arisa ha parlato dell’ultimo fidanzato, Walter Ricci, spiegando che lui era innamorato del suo personaggio, non di lei. La loro relazione, iniziata dopo un incontro casuale all’aeroporto di Palermo, è stata resa pubblica nell’estate del 2024 con una foto sui social in cui lei scriveva “la felicità esiste” e lo indicava come “il mio amore”.

La storia tra Arisa e Walter Ricci, sbocciata grazie a un incontro casuale nell'aeroporto di Palermo, era stata ufficializzata l'estate del 2024, quando lei aveva pubblicato la prima foto social di coppia scrivendo «la felicità esiste» e etichettando Ricci come «il mio amore». Per Arisa sembrava essersi aperto un capitolo sentimentale importante, al punto che lo scorso dicembre intervistata nel podcast Mille Pare aveva confessato: « Mi piacerebbe sposarmi, avere una famiglia. I miei genitori si amano da anni, hanno litigato tutta la vita ma si sono sempre sostenuti. Io credo nell'amore per sempre ». Nell'intervista, poi, la cantante si era dichiarata «abbastanza innamorata» di Ricci: «Non lo dico spesso, però non voglio più avere paura dei miei sentimenti, non voglio più pensare che mi porti sfiga parlarne.

© Metropolitanmagazine.it - Arisa sull’ultimo fidanzato Walter Ricci: “Era innamorato del mio personaggio, non di me”

