Paolo Roversi celebra i vent' anni del suo personaggio Enrico Radeschi a Mestre

Paolo Roversi inaugura un nuovo capitolo con il romanzo L’ultima cosa che sai, pubblicato da Marsilio nel 2026. Contestualmente, celebra i vent’anni della serie con il personaggio Enrico Radeschi, attraverso un tour che toccherà diverse città del Veneto, tra cui Mestre. Un’occasione per approfondire la figura del protagonista e riscoprire la narrativa dello scrittore, nel rispetto di un percorso letterario sobrio e riflessivo.

Paolo Roversi presenta il nuovo romanzo L’ultima cosa che sai (Marsilio, 2026) e festeggia i 20 anni della serie del suo personaggio Enrico Radeschi con un tour in tutto il Veneto. L'appuntamento mestrino è previsto per venerdì 30 gennaio, alle 18.30, presso la Libreria Ubik.Il libroAprile 2019.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

