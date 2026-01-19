Paolo Roversi celebra i vent' anni del suo personaggio Enrico Radeschi a Mestre
Paolo Roversi inaugura un nuovo capitolo con il romanzo L’ultima cosa che sai, pubblicato da Marsilio nel 2026. Contestualmente, celebra i vent’anni della serie con il personaggio Enrico Radeschi, attraverso un tour che toccherà diverse città del Veneto, tra cui Mestre. Un’occasione per approfondire la figura del protagonista e riscoprire la narrativa dello scrittore, nel rispetto di un percorso letterario sobrio e riflessivo.
Paolo Roversi presenta il nuovo romanzo L’ultima cosa che sai (Marsilio, 2026) e festeggia i 20 anni della serie del suo personaggio Enrico Radeschi con un tour in tutto il Veneto. L'appuntamento mestrino è previsto per venerdì 30 gennaio, alle 18.30, presso la Libreria Ubik.Il libroAprile 2019.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Paolo Roversi in mostra a Parigi - Parigi celebra Paolo Roversi con centoquaranta opere esposte fino al 14 luglio al Palais Galliera, non lontano dalla Torre Eiffel. living.corriere.it
Incontro con Paolo Roversi in biblioteca Un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo d’azione. Venerdì 23 gennaio alle ore 18, la biblioteca del centro culturale Cacina Grande comunale ospita Paolo Roversi, che presenterà il suo roman - facebook.com facebook
Vent'anni di @NebbiaGialla e altrettanti di #Radeschi nella stessa intervista:what else #paoloroversi #Lultimacosachesai #nebbiagialla x.com
