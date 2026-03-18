Delmastro e la società con i Caroccia il Pd | Ombre inquietanti il governo chiarisca prima del voto

Un articolo di Il Fatto Quotidiano rivela i rapporti societari tra il sottosegretario alla Giustizia e una società collegata alla famiglia di Mauro Caroccia, condannato per mafia. Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti, definendo le questioni come “ombre inquietanti” e insistendo affinché il governo fornisca spiegazioni prima del voto. La vicenda riguarda principalmente collegamenti tra figure pubbliche e realtà imprenditoriali legate a persone condannate.

Un'inchiesta de Il Fatto Quotidiano ricostruisce i rapporti societari tra il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e una società collegata alla famiglia di Mauro Caroccia, condannato per mafia. Dopo la replica di Delmastro, opposizioni all'attacco e richiesta di audizione in Antimafia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Leggi anche: Delmastro: “Io fuori da società con Caroccia appena scoperto chi fosse” Tutto quello che riguarda Delmastro e la società con i Caroccia... Temi più discussi: Dietro al ristorante del mafioso legato ai Senese pure Delmastro; Delmastro a Torino sul referendum: Il sì sarà la liberazione dei giudici; Carcere Marino del Tronto, casi psichiatrici e tempi: le dichiarazioni del Sottosegretario Delmastro non tornano; Referendum, Delmastro e Di Pietro a L’Aquila: Stop al potere delle correnti nel Csm. Delmastro e Chiorino in società con la figlia di un mafiosoSocietà Le 5 Forchewtte SRL sotto inchiesta: La vicenda che coinvolge Elena Chiorino e Andrea Delmastro Delle Vedove, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, ruota attorno alla costituzione della s ... mam-e.it Delmastro: Io fuori da società con Caroccia appena scoperto chi fosseLa mia storia antimafia è chiara ed evidente. Il mio livello 2 di scorta certamente non nasce per altri motivi se non per la battaglia contro la mafia che ... lapresse.it Il Pd chiede alla Commissione Antimafia di indagare sulla vicenda, riportata oggi da notizie di stampa, sul sottosegretario Delmastro che avrebbe partecipato a una società con esponenti della famiglia mafiosa Caroccia. "Si parla di una società con una ragazz - facebook.com facebook Da un lato, un noto imprenditore di Roma, condannato per mafia. Dall’altra, una serie di politici di Fratelli d’Italia, a partire dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in questi giorni impegnatissimo per la campagna a favore del sì al referendum, e la vi x.com