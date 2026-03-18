Delmastro e la società con i Caroccia il Pd | Ombre inquietanti il governo chiarisca prima del voto

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolo di Il Fatto Quotidiano rivela i rapporti societari tra il sottosegretario alla Giustizia e una società collegata alla famiglia di Mauro Caroccia, condannato per mafia. Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti, definendo le questioni come “ombre inquietanti” e insistendo affinché il governo fornisca spiegazioni prima del voto. La vicenda riguarda principalmente collegamenti tra figure pubbliche e realtà imprenditoriali legate a persone condannate.

Un'inchiesta de Il Fatto Quotidiano ricostruisce i rapporti societari tra il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e una società collegata alla famiglia di Mauro Caroccia, condannato per mafia. Dopo la replica di Delmastro, opposizioni all'attacco e richiesta di audizione in Antimafia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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