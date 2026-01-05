Di Canio | Il Milan senza Leao gioca più di squadra Sonnecchia un po’ ma …

Paolo Di Canio commenta l’assenza di Rafael Leao nel Milan, sottolineando come la squadra sembri più compatta senza di lui. L’ex attaccante osserva che, pur con qualche difficoltà, il gruppo dimostra di saper adattarsi e mantenere equilibrio in sua assenza. Le parole di Di Canio offrono una riflessione sul ruolo del portoghese e sull’andamento attuale della squadra rossonera.

L'ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha parlato dell'impatto di Leao al Milan. Ecco le parole dell'ex punta sul rossonero. Dall'estratto da Sky Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

