Il 19 marzo 2026 alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 avviata nel 2015. In questa puntata, i protagonisti affrontano situazioni che coinvolgono Matteo, il quale riceve una notizia che lo sconvolge. La puntata sarà trasmessa nel pomeriggio e vede la partecipazione di vari personaggi che portano avanti le loro storyline.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 130. Ecco le anticipazioni di giovedì 19 marzo 2026 Nella puntata precedente di mercoledì 18 marzo. Nella puntata di mercoledì 18 marzo abbiamo lasciato Concetta, che, turbata da quanto le ha confidato Mimmo su Agata, telefona alla figlia per sondarne lo stato d’animo e decide di partire con Ciro per Firenze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 19 marzo 2026: la notizia che sconvolge Matteo

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A cinque giorni dal voto, Renzi non dice se vota Sì oppure No. Si astiene in Parlamento, si astiene dal prendere una posizione al referendum: si astiene dal fare politica. Matteo, di’ una cosa garantista, di’ una cosa anche non garantista, ma di’ qualcosa. x.com