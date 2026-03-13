Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 marzo 2026, Odile scopre che Umberto ha mandato Matteo a Londra. La soap va in onda alle 16 e tiene compagnia ai telespettatori con le vicende dei personaggi del grande magazzino. La puntata vede protagonista questa rivelazione e il suo impatto sulle relazioni tra i protagonisti.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Rosa farà una scoperta che la spiazzerà non poco, a finanziare una delle società che ha edificato sui lotti di terreno vicini al luogo inquinato è stata la banca Guarnieri. Con l'aiuto di Marcello Valeria riuscirà ad ottenere un'importante commessa, intanto Johnny deciderà di non rivelare ad Irene i suoi sentimenti e la spingerà a tornar insieme a Cesare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 marzo 2026: Odile scopre che Umberto ha mandato Matteo a Londra

Articoli correlati

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 marzo 2026: Odile scopre la verità su MatteoNelle nuove puntate della soap di Rai 1 tensioni sentimentali e intrighi si intrecciano: tra Irene, Cesare e Johnny nulla è risolto o cambiato,...

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Odile scopre la verità e affronta MatteoNuove tensioni e rivelazioni nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore 10.

Tutto quello che riguarda Il Paradiso delle Signore anticipazioni...

Temi più discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026: Rebecca riesce nel suo subdolo piano; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di venerdì 6 marzo: per Irene e Cesare è ora di decidere; Il Paradiso delle Signore, le trame del 2 al 6 marzo 2026; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 marzo 2026: Odile scopre la verità su Matteo.

Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026Il Paradiso delle Signore 10 - Daily 8, anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026. Ecco le trame e le anticipazioni! tvserial.it

Il Paradiso delle signore allunga su Rai 1: la bella notizia per i fansIl Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate del pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano ... ilsipontino.net

Dubai deserta, spiagge e ristoranti vuoti per la paura droni: l'ex paradiso è una città fantasma. E molti influencer scelgono il silenzio x.com

Torna l'appuntamento con i gialli in scenari da sogno: "Delitti in Paradiso" e "Oltre il Paradiso", questa sera alle 21.20 su Rai2, accessibili con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sulla seconda traccia audio del canale a cura di #RaiPubblic - facebook.com facebook