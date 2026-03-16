Martedì 17 marzo 2026, alle 16:10, va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 che va in onda dal 2015. In questa puntata, Matteo decide di confidare i suoi sentimenti a Odile, dando così uno sviluppo importante alla trama. I protagonisti si trovano al centro di una scena carica di emozioni mentre gli eventi si susseguono.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 128. L’abito trasparente da modificare e il segreto di Agata. Ma anche i sentimenti di Matteo per Odile. Ecco le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026. Nella puntata precedente di lunedì 16 marzo. Lunedì 16 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 17 marzo 2026: Matteo rivela i suoi sentimenti ad Odile

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